Movieplayer.it - The Traitors, nel cast del reality Prime Video condotto da Alessia Marcuzzi anche Aurora Ramazzotti

Leggi su Movieplayer.it

Nuovoin arrivo per il prossimo autunno: alla conduzione,. Ecco chi saranno i protagonisti di quest'avventura targata. Il prossimo autunno arriva suilThe, versione italiana del format olandese De Verrarders, premiato ai BAFTA e agli Emmy. Sei puntate condotte da, sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon. The, chi sono i concorrenti: ilcompleto In attesa di conoscere la data di questo debutto, Amazonha svelato il. Si tratta di: Michela Andreozzi Paola Barale Filippo Bisciglia Giancarlo Commare Giuseppe Giofrè Pierluca Mariti Tess Masazza Alessandro Orrei Mariasole Pollio RaizDaniele Resconi Rocco Tanica Yoko Yamada.condurrà Thesu .