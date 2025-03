The Rock conferma un nuovo misterioso progetto

Leggi su Nerdpool.it

Dwayne “The” Johnson è famoso per essere stato il protagonista di diversi film d’azione nel corso degli anni, ma il suo prossimo film segnerà un drastico cambio di passo. Sul suo account ufficiale X, Johnson hato che sarà il protagonista del prossimo film del regista Martin Scorsese sulle attività della mafia alle Hawaii. Nel post, Johnson ha riflettuto su quello che considera “il periodo più stimolante della mia carriera”, esprimendo gratitudine per la possibilità di collaborare con le persone a lui più vicine. Ha anche alluso a una storia che si estende per decenni nell’ultimo film di Scorsese, accennando alla sua portata epica.“Sono grato per quello che è stato il periodo più creativamente stimolante della mia carriera – lavorare a stretto contatto con i miei amici e, naturalmente, con il maestro Marty Scorsese”, ha scritto Johnson.