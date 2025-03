The Lodge la spiegazione del finale | cosa è successo davvero a Grace

Leggi su Cinefilos.it

The, ladelIl film horror psicologico The, che ha fatto rabbrividire il pubblico nel 2020, ha unche potrebbe lasciare molti spettatori a bocca aperta. Eccosignifica veramente. La maggior parte degli appassionati di horror apprezza un buon film spaventoso ogni tanto, con tanto di spaventi, suoni forti e momenti comici. Non c’è niente di sbagliato in questo stile, ma a volte ciò che un particolare fan vuole vedere è molto più oscuro, inquietante ed emotivamente sconvolgente. Per questo tipo di fan dell’horror, qualcome The(la nostra recensione), diretto dal duo Veronika Franz e Severin Fiala, è perfetto, e ila sorpresa è una delle ragioni principali.Il film horror del 2019 Theè implacabilmente cupo e tetro, passa molto tempo a confrontarsi con il mostro della vita reale che è il dolore, e non perde mai l’occasione di affondare il coltello un po’ più a fondo sia nei personaggi che nel pubblico.