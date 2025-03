The Last Of Us | la seconda stagione includerà una retcon del gioco

Leggi su Cinefilos.it

TheOf Us: launadelGli showrunner di Theof Us, Craig Mazin e Neil Druckmann, hanno rivelato che laun, spiegando quale sarà la nuova modifica. Theof Us –2 prende elementi dalsequel, Theof Us Part II, introducendo nuovi personaggi, luoghi ed eventi che saranno familiari a coloro che hanno giocato al materiale originale. Tuttavia, sono state apportate alcune modifiche all’adattamento televisivo, tra cui il modo in cui il virus Cordyceps si diffonde e come si comporta per coloro che sono stati infettati.Parlando al SXSW, Mazin e Druckmann hanno confermato che Theof Us –2 introdurrà le spore nell’universo televisivo. Al minuto 33:22, tra una battuta e l’altra sugli episodi musicali, Mazin ha spiegato l’importanza di aumentare la posta inquando si tratta di quanto siano pericolosi gli infetti.