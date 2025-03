Tha Apothecary Diaries | un episodio di passaggio

Leggi su Nerdpool.it

Come ogni venerdì, è arrivato oggi su Crunchyroll undi The(o Il monologo della speziale), l’esaltante e colorato anime ambientato nella Cina imperiale.Dall’inizio della seconda stagione abbiamo visto poche volte Maomao e Jinshi insieme, soprattutto considerando la confidenza che avevano ormai raggiunto verso la fine della prima stagione. Probabilmente molti fan saranno leggermente delusi da questo inizio cauto per quanto riguarda la “coppia”, ma è evidente che molto sta bollendo in pentola. Negli scorsi episodi abbiamo potuto apprendere sempre di più sul vecchio imperatore, l’imperatrice madre e sullo stesso Jinshi, la cui provenienza familiare è stata ormai esplicitata più volte e in più modi diversi. L’di oggi non è incentrato sui protagonisti, ma offre uno spunto interessante sulla vita delle dame di corte, sempre così indaffarate e con così pochi svaghi da ritrovarsi di tanto in tanto nel cuore della notte per raccontarsi storie di fantasmi.