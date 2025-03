Thesocialpost.it - Tesla preoccupata per i dazi, la lettera a Trump: “Alcuni componenti sono introvabili negli Usa”

La guerra commerciale innescata dalle politiche dell’amministrazionepotrebbe penalizzare le case automobilistiche statunitensi, esponendole a ritorsioni doganali e mettendo a rischio il flusso dicritici non disponibili sul suolo americano. L’allarme arriva direttamente da, l’azienda di Elon Musk, uno dei principali sostenitori del presidente repubblicano.Leggi anche:, maxi incendio nella concessionaria: danni per 700 mila euroIn unaindirizzata al rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti,ha sottolineato i pericoli legati alla strategia economica “muscolare” di. Il costruttore texano ha già subito aumenti tariffari sulle esportazioni e teme che nuove tariffe ritorsive da parte di Cina, Messico, Canada e Unione europea possano far lievitare i costi delle vetture prodotteUSA, riducendone la competitività.