Liberoquotidiano.it - Tesla in garage, FdI umilia Fratoianni: spunta una foto strepitosa | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un caso emblematico, tragicomico, degno di una vasca di pop-corn per godersi al meglio il melodramma. Si parla della vicenda che rila coppia Nicolaed Elisabetta Piccolotti, quella della. Brevissimo sunto: Il Foglio scopre che i due hanno una. Già, proprio l'auto elettrica che è simbolo del successo di Elon Musk, braccio destro di Donald Trump e, dunque, nemico giurato del leader di Sinistra Italiana e consorte. Certo, laè "green", è elettrica. Ma poiché legata a Musk non va più bene. E così ecco che interpellato sempre dal Foglio,scarica sulla moglie: "La ha comprata Elisabetta, sentite lei". Dunque ecco che sentono la Piccolotti, la quale, semplicemente, deraglia: prima spiega di averla comprata "quando Musk non era ancora un nazista", dunque aggiunge di averla "pagata poco", ossia 47mila euro.