Ilfattoquotidiano.it - Tesla all’amministrazione Usa: “I contro-dazi degli altri Paesi danneggeranno chi esporta”. E Netanyahu va in soccorso di Musk

Le politiche dell’amministrazione Trump continuano a danneggiare gli affari del grande sostenitore del presidente e dominus del Doge Elon. Da inizio anno le azioni dihanno perso quasi il 40% del valore e ieri il costruttore di auto elettriche, in una lettera al rappresentante Usa per il commercio Jamieson Greer, ha espresso notevole preoccupazione per le conseguenze deiannunciati dal tycoon. L’azienda è vulnerabile alle ritorsioni che gli gliadotteranno in risposta, spiega la lettera datata 11 marzo, di cui ha dato conto il Financial Times.In generale “glitori statunitensi sono intrinsecamente esposti a impatti sproporzionati quandorispondono alle azioni commerciali statunitensi”, è l’allarme con cui l’azienda risponde alla richiesta di commentare le possibili conseguenze per l’industria Usa delle pratiche commerciali straniere.