Terza Categoria / Si riapre la corsa al titolo? Il programma della 22^giornata dei gironi C ed E

L’Apiro torna in casa contro il Poggio e il Real Sassoferrato insegue a -4 contro la Cameratese, derby cruciale tra Valle Del Giano e Albacina, il Maiolati Pianello ad Osimo e lotta playoff si accende tra Junior Jesina-Serra Volante e Largo Europa-Atletico 2008, infine Polverigi e Fabriano puntano a ripartire; nel girone E l’AC Appignano ospitecapolista Visso Altonera per confermarsi grandeVALLESINA, 14 marzo 2025-Nuovo fine settimana, nuova giornata di, arrivata al suo ventiduesimo giro di giostra. Nell’ultimo turno di campionato si sono riaperti discorsi importanti nella lotta ale nellaai playoff, per un finale di stagione ancora tutto aperto e tutto da vivere.Torna in campo dopo il turno di riposo l’Urbanitas Apiro, ancora capolista ma con un vantaggio ridotto ad un semplice +4, troppo poco per poter abbassare la guardia.