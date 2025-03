Thesocialpost.it - Terrorismo, Isis: ucciso il super-ricercato Abu Khadija!

Leggi su Thesocialpost.it

Colpo di scena in Iraq! Le forze di sicurezza irachene, insieme alla coalizione guidata dagli Stati Uniti, hanno eliminato Abu, il capo dell’in Iraq e Siria. L’uomo era considerato “uno dei terroristi più pericolosi al mondo”. Il premier iracheno Mohammed Shia al-Sudani ha dato l’annuncio.Leggi anche: Stati Uniti, fiducia dei consumatori in calo e crescono le critiche a TrumpAbu: il “numero uno” dell’Abu, all’anagrafe Abdullah Maki Musleh al-Rifai, era il candidato a diventare il nuovo leader dell’. Era nato nel 1991. L’attacco aereo è avvenuto nella provincia di Anbar, nell’Iraq occidentale. Abuera responsabile delle “operazioni esterne” dell’organizzazione terroristica. Gli Stati Uniti lo avevano designato come “terrorista globale”.Duro colpo per l’: la fine di un’era?La morte di Aburappresenta una vittoria importante nella lotta contro l’