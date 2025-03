Notizie.com - Terrore per il maltempo in Toscana, alluvioni e soccorritori in difficoltà: c’è un disperso. “Ecco di chi è la colpa”

Leche stanno colpendo il nostro Paese sono frutto di una riflessione più sul cambiamento climatico nel nostro paese.al centro Italia e non solo, l’esperto: “del cambiamento climatico, settimana prossima torna l’inverno” (ANSA) Notizie.comLaè tra le principali regioni colpite con forti temporali e. A Sesto Fiorentino esonda il Rimaggio e le strade sono invase dall’acqua, immagini e video di auto bloccate e di persone indiventano protagoniste sui social network. Diramata l’allerta rossa tra Firenze, Prato, Pistoia e Pisa. Tra i fiumi che maggiormente preoccupano c’è l’Arno cresciuto nelle ore ma ancora non esondato. Problemi anche in Emilia Romagna con scuole chiuse a Bologna e piani bassi evacuati in alcune zone per evitare problemi.