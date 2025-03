Lanazione.it - Terrore acqua e fango, case e garage allagati a Grassina e Ponte a Ema

Bagno a Ripoli (Firenze), 14 marzo 2025 – È ancora una volta drammatica la situazione nel Comune di Bagno a Ripoli. Torrenti tracimati, fossi esondati, borri che non riescono a contenere l’ingente portata die i fiumi si riversano nelle strade. Nella zona di Bubè, via pian di, è ancora una volta tutto allagato. Nella mattina di oggi, 14 marzo, poco prima delle 09 il borro della fata Morgana non ha retto e un fiume d’, passando dal cancello dell’asilo Manuela Masi, si è riversato in strada., scantinati e seminterrati. Nonostante le paratie che nella notte i residenti hanno sistemato davanti alle porte. È tanta la rabbia degli abitanti che si trovano ancora una volta alle prese con la devastazione dell’. Alcuni anziani sono stati soccorsi dal reparto sommozzatori dei vigili del fuoco e dai carabinieri della compagnia di