Terremoto nei Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.5 avvertita a Napoli

Una nuovadiha colpito l’area deiintorno alle 19.44, con epicentro a Bagnoli. Il sisma, di3.5, è stato registrato a una profondità di 2.8 km, a pochi chilometri dalladi4.4 avvenuta la scorsa notte. Ilè stato avvertito dalla popolazione anche a, in particolare nelle zone collinari come il Vomero, così come a Chiaia, Posillipo e in località limitrofe ai, tra cui Varcaturo.