Tg24.sky.it - Terremoto Napoli, paura ai Campi Flegrei. “Non escluse nuove scosse”

Leggi su Tg24.sky.it

Ilche ha interessato la zona deinella notte tra il 12 e il 13 marzo ha causato tantae pochi danni. La scossa di magnitudo 4.4, pari a quella del maggio scorso, è stata la più forte degli ultimi quaranta anni nell'area. Il bilancio parla di un ferito dal crollo di una contro-soffittatura nel quartiere napoletano di Bagnoli, di una villetta sgomberata, una chiesa chiusa ed una scuola interdetta, oltre ad alcune vie imbiancate dalla polvere dei calcinacci caduti sulle macchine in sosta. Tredici le persone che hanno fatto ricorso al 118 in preda a crisi di panico, per piccole ferite provocate da schegge di vetro (anche un bambino di 5 anni) o per essere caduti (sei) durante la fuga. Ben maggiore è stato il panico tra gli abitanti della zona.