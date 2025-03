Liberoquotidiano.it - Terremoto in Europa, "revocata l'immunità a Bielan": perché ora Ilaria Salis è terrorizzata

Oratrema davvero: il Parlamento Ue ha infatti revocato revoca l'al polacco Adam, che milita in Ecr, dunque agli antipodi rispetto a The Left, il gruppo in cui è stata eletta lady occupazioni con Avs. Come spiega Il Tempo, "durante una trasmissione radiofonica fece riferimento allo scandalo che circondava il Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo polacco. L'eurodeputato denunciò le attività della società FiveRand, guidata da Przemys?awWipler e Micha? Krzymowski, cruciali, a sua detta, per comprendere la crisi del centro nazionale. Per queste sue affermazioni è stato denunciato per diffamazione". E, dunque, in patria i tribunali lo vogliono processare. La richiesta di revoca, al pari di quella dellapresentata dall'Ungheria - è stata sottoposta alla commissione affari giuridici del Parlamento Ue.