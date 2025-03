Thesocialpost.it - Terremoto, forte scossa ai Campi Flegrei: paura tra i residenti

aiavvertita tra Pozzuoli e BagnoliUnasismica è stata registrata nella serata di venerdì 14 marzo 2025 nell’area dei. Il movimento tellurico è stato rilevato alle 19:44 dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Secondo le prime stime, ancora in fase di verifica, l’epicentro sarebbe localizzato nella zona di via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli, a una profondità di circa 2,8 chilometri. La magnitudo del sisma non è stata ancora ufficialmente comunicata, ma ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, quando i dati preliminari verranno analizzati con maggiore precisione.Ilè stato avvertito distintamente dalla popolazione nei quartieri limitrofi, anche se al momento non risultano segnalazioni di danni o feriti.