Quotidiano.net - Terremoto ai Campi Flegrei. Crolli, danni e crisi di panico: "Qui ormai si vive nella paura"

Leggi su Quotidiano.net

"Ho firmato un decreto di mobilitazione generale per i". La dichiarazione del ministro per la protezione civile Nello Musumeci e la solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella segnano una giornata che neisarà ricordata a lungo. All’1.25 della notte fra mercoledì e giovedì una scossa di magnitudo 4.4, la più intensa degli ultimi quarant’anni, lascia un segno profondo non solo sugli edifici, ma anche sull’animo della popolazione. Musumeci, annunciando la firma del decreto per lo stato di mobilitazione generale, sottolinea l’urgenza di un intervento coordinato e rapido: "L’obiettivo è concorrere a fornire, in caso di necessità, l’assistenza ed il soccorso alle popolazioni interessate. I cittadini però devono sapere a che rischi sono esposti in questo territorio".