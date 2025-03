Cityrumors.it - Terremoto a Napoli, nuova forte scossa gente terrorizzata scende in strada: cosa accade

Un altro movimento del terreno di grande entità ed è stato avvertito intorno alle 19,44 ed è durato qualche secondoCi risiamo. Unadiai Campi Flegrei si è verificata intorno alle 19.44 del 14 marzo. E’ stata avvertita da tantissimain maniera così chiara e, anche se do poco intensa rispetto alla precedente di magnitudo 3,8 contro il 4.4 dell’altra volta, per le persone è stata piùperché arrivata in un orario di prima sera e non di notte.in(Ansa Foto) Cityrumors.itE’ stata unafortissima anche se molto più breve rispetto a quella che ha gettato nel panico le persone in piena notte. Il sisma è stato registrato a circa 2.8 km di profondità, con l’epicentro che è stato segnalato in via San Gennaro Agnano, che non è molto distante da viatra Pozzuoli e Bagnoli dove c’è stato l’epicentro con la famosa4.