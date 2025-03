.com - Terre di Toscana. Torna l’appuntamento con l’eccellenza nel bicchiere

Leggi su .com

Prestigiose realtà vinicole saranno protagoniste all’Una Hotel di Lido di Camaiore, dove domenica 23 e lunedì 24 marzo si terrà la sedicesima edizione didi, ormai appuntamento fisso e punto di riferimento per l’enologia.Sono 140 le cantine che animeranno la due giorni, tra le quali alcune aziende con cui collabora la nostra agenzia. Si tratta di: Boscarelli, Capezzana, Il Colombaio di Santa Chiara, Il Marroneto, Pietroso, Riecine, Michele Satta, Poggioargentiera, Tua Rita. Boscarelli, storica realtà vinicola di Cervognano, area vocata del comune di Montepulciano, sarà presente con i suoi Nobili.La Tenuta di Capezzana è una delle più antiche aziende vinicole toscane. L’unicità della D.O.C.G. Carmignano non è solo storia, ma vanta la presenza di alcuni vitigni che nel resto dellanon sono frequenti o addirittura sconosciuti, rendendo i vini della famiglia Contini Bonacossi un simbolo in tutto il mondo.