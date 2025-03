Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana domani a Siena

Arezzo, 14 marzo 2025 –ilsarà di scena allo Stadio Artemio Franchi diper affrontare i padroni di casa nel recupero della 27ª giornata del girone E di Serie D. La gara, inizialmente prevista per domenica 9 marzo, è stata posticipata asabato 15 marzo a causa della concomitanza con la Strade Bianche 2025, l’importante competizione ciclistica che ogni anno richiama migliaia di appassionati nel cuore della città toscana. I biancorossi arrivano alla sfida direduci da una preziosa vittoria casalinga per 1-0 contro il Ghiviborgo, successo che ha portato a 7 i punti conquistati nelle ultime cinque partite. Un risultato che ha permesso alla squadra di mister Marco Becattini di salire a quota 28 punti in classifica, posizionandosi al quindicesimo posto con un bilancio di 6 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte.