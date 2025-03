Quotidianodipuglia.it - Terra arida, caldo e crisi idrica: «E le piogge caleranno ancora»

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Il futuro della Puglia e dei Paesi del bacino del Medineo si prospetta quanto mai arido. Laè sempre più asciutta e assetata non tanto per le precipitazioni, quanto per il.