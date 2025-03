Sport.quotidiano.net - Ternana "Solidi e concreti, lo spirito è giusto"

di Augusto AusteriTERNIFere con molti abiti, comunque concrete. Un punto di forza della squadra è sempre stato quello di interpretare vari moduli e con vari elementi, anche nell’arco della stessa partita. Ma è unache sa anche portare a casa il risultato in modo eterogeneo, vedi le ultime quattro vittorie consecutive. Con Rimini e Sestri Levante sono arrivate di stretta misura, dopo seconde frazioni non spettacolari a difesa del vantaggio. I successi contro Arezzo, Ascoli e Torres sono stati esaltanti. La squadra, dunque, in questo momento-chiave si fa bella quando il contesto e il fondamentale dosaggio delle energie lo consentono, ma riesce anche a mettere da parte gli effetti speciali se occorre mantenere con freddezza il risultato. I numeri complessivi sono inequivocabili: miglior attacco e miglior difesa del girone, sul campo gli stessi punti della Virtus Entella, nonostante le gravi questioni societarie che hanno caratterizzato la prima fase della stagione.