Quotidiano.net - Terna: Piano di Sviluppo 2025-2034, 23 miliardi per transizione energetica e riduzione CO2

Ildidi, con oltre 23di euro di investimenti nei prossimi dieci anni, in aumento del 10% rispetto al precedente, per favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili e incrementare la capacità di trasporto della rete. Entro il 2030, spiega la società, grazie agli interventi inseriti nel, è prevista unacomplessiva delle emissioni di CO2 fino a circa 2.000 kt/anno, e fino a 12.100 kt/anno entro il 2040, in miglioramento del 2,5% rispetto aldiprecedente. È "ilpiù importante mai realizzato danella sua storia" afferma il presidente, Igor De Biasio, "unstraordinario" di "un'azienda straordinaria al servizio del paese". È "unche migliora il Paese", aggiunge "perché riusciamo a essere abilitatori verso lae verso la decarbonizzazione", anche unendo, connettendo e integrando i territori.