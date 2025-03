Unlimitednews.it - Terna, oltre 23 mld di investimenti nel Piano di Sviluppo 2025-2034

ROMA (ITALPRESS) –23 miliardi di euro dinei prossimi dieci anni, +10% rispetto al precedenteha presentato ildi, che consolida il ruolo dell’azienda guidata da Giuseppina Di Foggia al servizio del Paese per un futuro sostenibile e decarbonizzato.Ilè coerente con i target definiti dalNazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2024, declinati nel Documento di Descrizione degli Scenari 2024-Snam, che prevede un incremento della capacità installata solare ed eolica di65 GW al 2030 e di 94 GW al 2035, entrambi rispetto all’installato al 2023.Ildiè stato presentato oggi a Roma alla presenza del Presidente di, Igor De Biasio, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e del Presidente di ARERA, Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, Stefano Besseghini.