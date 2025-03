Ilgiornale.it - Terna: oltre 23 mld di investimenti in 10 anni per lo sviluppo della rete elettrica nazionale

Leggi su Ilgiornale.it

Presentato il Piano di2025-2034. Interventi per rispondere alla crescente domanda di energia e per integrare le fonti rinnovabili. Sarà essenziale per transizione energetica e indipendenza