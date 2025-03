Anteprima24.it - Terna, Di Foggia presenta il nuovo Piano Industriale: tutti gli investimenti previsti in Campania

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiIldi Sviluppo 2025-2034 di, con oltre 23 miliardi di euro dinei prossimi dieci anni (+10% rispetto al precedente), consolida il ruolo dial servizio del Paese per un futuro sostenibile e decarbonizzato. Gli interventidalsono essenziali per il perseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di transizione energetica, indipendenza, resilienza ed efficienza del sistema elettrico.Insonosulla rete elettrica per circa 2 miliardi di euro.LE OPEREGli interventisono progettati per garantire la stabilità e la sicurezza della rete elettrica, con l’obiettivo di sviluppare infrastrutture innovative in grado di incrementare la capacità di transito tra le sezioni di mercato e massimizzare lo scambio di energia.