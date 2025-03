Terna Di Foggia | In costante aumento richieste connessione data center

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – ''Ledidi impianti rinnovabili, di sistemi di accumulo e, sempre più negli ultimi mesi, di, sono in''. Lo afferma l'amministratore delegato di, Giuseppina Di., nel corso della presentazione del piano 2025. ''Per far fronte al rischio di saturazione virtuale della rete e per contribuire .