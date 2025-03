Ilgiorno.it - Tentato omicidio in piazza. Quattro ragazzi arrestati

Noi siamo quelli della baby gang. quando ci siamo noi intu non ci devi mettere piede.Ti ammazziamo. siamo in tanti. Poi i tre fendenti alla schiena, con un coltello a serramanico e cocci di vetro. Il primo accoltellamento risale alle sera del 21 dicembre scorso, seguito da un’altra aggressione il 31 gennaio. Sempre inGaribaldi, da parte dello stesso gruppo di giovani canturini, finiti in carcere ieri mattina con l’accusa die lesioni aggravate, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare del Gip di Como Maria Elisabetta De Benedetto. Giuseppe Gervasi, 22 anni, Christian Iervolino, 20 anni e Federico Andrea Birgaoanu, 22 anni, sono statinelle loro abitazioni, mentre Sidy Kounta, anche lui 22 anni, era invece già detenuto per altri fatti. Inoltre a fine gennaio, Gervasi e Birgaoanu avevano preso a pugni e calci un quarantenne di Cantù, causandogli un trauma cranico e una frattura dello sterno.