Lanazione.it - Temporali e rischio alluvione. I sindaci chiudono le scuole: "È una decisione preventiva"

La prudenza prima di tutto, alla luce dell’allerta meteo arancione e della quantità di pioggia prevista il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha deciso, ieri pomeriggio intorno alle 18, di firmare l’ordinanza per la chiusura, nella giornata di oggi, delledi ogni ordine e grado, impianti sportivi e cimiteri pubblici. Insieme a lui anche altridella provincia hanno agito per prudenza, e hanno scelto di chiudere tutto. A Quarrata, il primo comune a decidere, ieri pomeriggio, le, i cimiteri e gli impianti sportivi (incluso il Palazzetto di basket), resteranno serrati fino a domani, sabato. Stessa cosa per Montale, Serravalle Pistoiese, Agliana, Montecatini, Massa e Cozzile, Buggiano e Pescia. Resta tutto aperto quindi a Uzzano, Pieve a Nievole, Monsummano, così come gli impianti e ledella montagna.