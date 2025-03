Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 17 al 21 marzo: Leander riceve una proposta di lavoro in Tanzania

Cosa ci riservano i nuovi episodi ineditiin onda dal 17 al 21? Le tramedella soap tedesca ambientata al Fürstenhof preannunciano puntate ricche di colpi di scena nella consueta programmazione mattutina di Rete 4. Nel corso della nuova settimana riflettori puntati su, che mentre è impegnato nei preparativi delle nozze con Eleni,unadidalla, trame al 212025Iniziano i preparativi per le nozze tra Eleni e, e non mancano gli inconvenienti. Quando Alexandra viene a sapere che Eleni ha chiesto a Nicole di essere la sua testimone di nozze, la gelosia nei confronti della sua ex governante riaffiora con forza.Una nuova notizia rischia di sconvolgere i piani died Eleni: al ragazzo viene infatti proposto unin, e per non perderlo dovrà trasferirsi là entro due settimane.