Televoto al Grande Fratello: il potere delle fanbase tossiche minaccia il gioco

Il, uno dei reality show più iconici della televisione italiana, sta affrontando una crisi senza precedenti. Quello che un tempo era un programma in cui il pubblico poteva decidere il destino dei concorrenti, è ora dominato da. La questione del, strumento fondamentale per la partecipazione del pubblico, si è trasformata in una parodia di sé stessa, con risultati distorti e un clima di fanatismo che desta preoccupazioni.Negli ultimi anni, ilha visto un incremento di pratiche discutibili, superando il semplice sostegno ai propri beniamini. I gruppi di fan, organizzati e motivati, si sono mobilitati per alterare i risultati a favore dei loro “preferiti”. Queste fazioni non sono composte solo da appassionati del programma, ma da vere e proprie comunità online che operano con metodi ai limiti della legalità.