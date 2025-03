Tegola Atalanta l’ex Inter salta la sfida per infortunio

Leggi su Ilnerazzurro.it

Juan Cuadrado non sarà disponibile per la partitadi domenica sera a causa di una lesione di primo grado alla fascia del muscolo bicipite femorale destro. I tempi di recupero previsti sono di almeno tre settimane, periodo che coincide con la pausa per le nazionali, rendendo probabile il suo ritorno in campo dopo talevallo.Cuadrado out per: Gasperini perde il jolly offensivoQuesta assenza rappresenta un duro colpo per l’allenatore Gian Piero Gasperini, poiché Cuadrado si è dimostrato un jolly prezioso, soprattutto nei big match. Recentemente, è stato titolare nella vittoria per 4-0 contro la Juventus a Torino e ha fornito prestazioni significative nelle sfide europee contro Arsenal, Brugge e Sturm Graz.Si tratta del terzo stop stagionale per il colombiano, che in precedenza avevato partite di rilievo come quelle contro Real Madrid, Milan,, Napoli e Juventus a causa di problemi muscolari simili.