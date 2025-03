Ted Lasso | ufficiale la quarta stagione Torna Jason Sudeikis

Leggi su Cinefilos.it

TedlaApple TV+ ha annunciato oggi che “Ted” tornerà ufficialmente sul campo di calcio per unache riunirà la squadra della storica e pluripremiata serie, conche riprenderà il suo ruolo del celebre allenatore Ted.«Continuiamo a vivere in un mondo in cui molti fattori ci hanno condizionati a “guardare dove metti i piedi prima di saltare”», ha dichiarato la star e produttore esecutivo. «Nella, i ragazzi dell’AFC Richmond imparano a SALTARE PRIMA DI GUARDARE, scoprendo che ovunque atterrino, è esattamente in cui sono destinati a essere».«”Ted” è stato un vero e proprio fenomeno, capace di ispirare una fanbase appassionata in tutto il mondo e di regalare infinite gioie e risate, il tutto diffondendo gentilezza, empatia e un’incrollabile fiducia», ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+.