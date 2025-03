Universalmovies.it - Ted Lasso | La quarta stagione è ora ufficiale!

Con un annuncio a sorpresa avvenuto nel primo pomeriggio, Apple TV+ ha annunciato che la serie Tedtornerà con la4.Per la gioia dei fan, degli appassionati ma anche degli stessi addetti ai lavori, la serie di successo Tedha ottenuto quest’oggi il via libera per una, con Jason Sudeikis che riprenderà il suo ruolo del celebre allenatore che dà il nome alla serie.«Continuiamo a vivere in un mondo in cui molti fattori ci hanno condizionati a “guardare dove metti i piedi prima di saltare“», ha dichiarato la star e produttore esecutivo Jason Sudeikis. «Nella, i ragazzi dell’AFC Richmond imparano a SALTARE PRIMA DI GUARDARE, scoprendo che ovunque atterrino, è esattamente in cui sono destinati a essere».«”Ted” è stato un vero e proprio fenomeno, capace di ispirare una fanbase appassionata in tutto il mondo e di regalare infinite gioie e risate, il tutto diffondendo gentilezza, empatia e un’incrollabile fiducia», ha dichiarato Matt Cherniss, responsabile della programmazione di Apple TV+.