Ted Lasso | la location della quarta stagione sarebbe stata rivelata

Ted: laTedtorna ufficialmente. La serie comica di punta di Apple TV+, sviluppata da Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, vede Sudeikis nel ruolo del protagonista, un allenatore di calcio che viene reclutato per allenare la squadra di calcio AFC Richmond nel Regno Unito. Sebbene i membri del cast Hannah Waddingham, Brett Goldstein e Jeremy Swift siano stati ingaggiati per far partedi Teda partire da agosto 2024, il rinnovo ufficiale per la nuovaserie vincitrice di 13 Emmy è stato lento ad arrivare dopo la messa in onda del finaleterzail 31 maggio 2023.Apple TV+ ha ora confermato ufficialmente che ladi Tedha ricevuto il via libera.