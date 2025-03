Movieplayer.it - Ted Lasso, è ufficiale: Jason Sudeikis torna protagonista nella quarta stagione su Apple TV+,

Dopo i vari tira e molla e i rumor degli ultimi mesi, finalmente la conferma che tutti i fan della serie aspettavano da tempoTV+ ha annunciato oggi che Tedtornerà ufficialmente sul campo di calcio per unache riunirà la squadra della storica e pluripremiata serie, conche riprenderà il suo ruolo del celebre allenatore. "Continuiamo a vivere in un mondo in cui molti fattori ci hanno condizionati a 'guardare dove metti i piedi prima di saltare'", ha dichiarato la star e produttore esecutivo. ", i ragazzi dell'AFC Richmond imparano a SALTARE PRIMA DI GUARDARE, scoprendo che ovunque atterrino, è esattamente in cui sono destinati a essere". "Tedè stato un vero .