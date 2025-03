Metropolitanmagazine.it - Ted Lasso è stata rinnovata per una quarta stagione, torna anche Jason Sudeikis

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Apple TV+ ha ufficialmente rinnovato Tedper la4, con il protagonista della seriechenei panni dell’allenatore di football baffuto e amante dei giochi di parole. Al momento non sono stati confermati altri membri del cast,se in precedenza ci sono state trattative con Hannah Waddingham, Brett Goldstein e Jeremy Swift. “Mentre continuiamo a vivere in un mondo in cui così tanti fattori ci hanno condizionati a ‘guardare prima di saltare’“, ha dettoin una dichiarazione. “Nella, la gente dell’AFC Richmond impara a SALTARE PRIMA DI GUARDARE, scoprendo che ovunque atterrino, è esattamente dove dovrebbero essere“.Deadline riportache le riprese dovrebbero iniziare in Kansas a luglio, prima dire nella casa dello show nel Regno Unito, e che il casting per altri ruoli sta per iniziare.