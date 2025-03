Sport.quotidiano.net - Tazzi vince, Bicocchi terzo. Il Toscana Tour è tricolore

È di nuovo ila sventolare alin questa prima giornata di gare della seconda settimana. A dominare nella gara più alta, la 145 dello Csi a tre stelle, qualificante anche per il Gran Prix, è stato Grazianoin sella alla femmina grigia Mash Ipei, una coppia che si era già messa in evidenza nel Gran Premio dello Csi a due stelle a San Giovanni in Marigliano. E ieri al, nella prima gara che si è svolta nel campo in erba Boccaccio, ha messo tutti in riga con un doppio netto e un tempo velocissimo di 27“18. Secondo posto per il tedesco Michael Viehweg in sella a Quait Fox e poi ancora un cavaliere italiano a chiudere il podio, Emiliocon Excaliburg, anche lui più volte in evidenza in questo2025. Quarto Luca Marziani e quinto Elia Simonetti con ilche sventola molto spesso anche nelle categorie più alte.