Ilrestodelcarlino.it - Tatuaggi, rischi per la pelle: indagine al via

L’Irst ‘Dino Amadori’ Irccs di Meldola, in collaborazione con lo Ior e la Cna di Ravenna lanciano un’per colmare la mancanza di informazioni suiderivanti dallatatuata e per favorire la prevenzione dermatologica. Tatuarsi è un gesto da fare nella piena consapevolezza perché può avere forti ricadute sulla salute. Mentre questa pratica estetica sta registrando un forte aumento di popolarità, resta ancora limitata l’informazione sulla cura richiesta dallatatuata e sulla prevenzione di patologie cutanee. La presenza di uno può, infatti, rendere più difficile l’individuazione precoce di lesioni, come il melanoma, rappresentando una sfida per la diagnosi e la dermatologia preventiva. Così l’Imi (Intergruppo Melanoma Italiano) ha avviato una ricerca nazionale con l’obiettivo di valutare il livello di conoscenza e sensibilizzazione sia della popolazione tatuata che dei tatuatori.