Tarquinia Una finestra sul mondo esperti a confronto sulla geopolitica alla Stas

, 14 marzo 2025 – “Unasul– Pillole dicondi settore” è il titolo di due incontri organizzati dSocietà Tarquiniense d’Arte e Storia (), in collaborazione con l’Associazione Omnia Tuscia di Viterbo. Il primo appuntamento, aperto dal presidente di Omnia Tuscia Enrico Cesarini, sarà sabato 15 marzo, alle 17,30,Sala Sacchetti, al civico 4 di via dell’Archetto, nel centro storico di, con l’incontro sul tema “Il ripiegamento dell’Occidente: fase di assestamento o inizio di regressione?”. A parlarne saranno l’ambasciatore Adriano Benedetti e Pietro Dubolino, presidente di sezione a riposo della Corte di Cassazione, che proporranno una riflessione approfondita sull’attuale momento storico dell’Occidente. Si discuterà delle dinamiche geopolitiche e culturali che potrebbero segnare un periodo di assestamento, ma anche le possibili sfide che potrebbero indicare un inizio di regressione per l’Occidente nel contesto globale.