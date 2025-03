Tajani | Canada tra possibili Paesi del piano italiano contro i dazi

Leggi su Ildenaro.it

Quebec, 14 mar. (askanews) – Sui“è inutile fasciarsi la testa prima che succedano le cose, bisogna studiare strategie per poter tutelare il mondo imprenditorialee il giorno 21 (marzo, ndr) presenteremo la strategia del Ministero che ha la responsabilità anche del commercio internazionale per affrontare l’emergenza” e “individuare alcune scelte che possono essere fatte per recuperare spazi di mercati”: “non è un caso che tra iche valuteremo e indicheremo come potenziali territori dove incrementare l’export ci sarà anche il”. È quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri, Antonio, durante una tavola rotonda con gli imprenditori italiani in. Ilè un Paese “molto interessante”, noi “siamo già il secondo interlocutore dopo la Germania”, ha ricordato, precisando che “questo significa che c’è un terreno fertile”.