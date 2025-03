Zonawrestling.net - Swerve Strickland: “Dietro i miei match migliori c’è sempre Dustin Rhodes”

ha disputato un fantasticocontro Ricochet a Revolution, dove ha pure conquistato la posizione di n°1 Contender al titolo massimo AEW.Questoè l’ennesimo di una serie di grandi incontri chepropone quasi ogni settimana da quando si trova in AEW. Parlando nel podcast Bootleg Kev,ha rivelato che per mettere in scena incontri del genere riceve aiuto da un veterano in particolare,, ecco l’estratto:“, di solito c’è luipiù grandi incontri. Non mi dice quello che devo fare, ma mi suggerisce cose e dove andrebbero fatte. Mi offreuna sua prospettiva e io sono lì tipo: ‘Ora che mi ci fai pensare’ e poi gli dico: ‘Tu come la faresti?’ e lui: ‘Bhe, io farei in questo modo.’ ma non mi dice mai cosa devo fare.