Svolta per gli asili nido. Via ai climatizzatori

Nidi comunali, via alla climatizzazione. Il problema era molto sentito; nelle scorse estati non sono mancati provvedimenti per ridurre l’orario scolastico durante le ore più calde, bimbi che hanno risentito delle temperature estreme, e polemiche da parte dell’opposizione, con il consigliere Meriggi che a più riprese aveva chiesto all’amministrazione (quella vecchia) di intervenire. La nuova l’ha fatto con il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico delBianconiglio, che è il plesso dove più degli altri si erano riscontrati problemi. I lavori prevedono l’installazione di un impianto di climatizzazione all’avanguardia e di un nuovo sistema di illuminazione a led di ultima generazione. "Si tratta di un intervento fondamentale per garantire il benessere dei bambini e anche del personale – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Saltarello – l’intenzione è quella di proseguire in questa direzione climatizzando nei prossimi anni tutti i nidi comunali.