Superman | ci sarà una grande sorpresa nel cast si tratta di Tom Cruise o Chris Pratt? rumor

Leggi su Nerdpool.it

Il filmdi James Gunn vanta unricco di eroi e cattivi dei DC Comics, ma il film potrebbe avere ancora più personaggi di spicco della tradizione DC. Nella sua newsletter, l’insider hollywoodiano Jeff Sneider ha fatto notare che ci sono “alcune importanti sorprese diing” in serbo per. Egli ipotizza che un personaggio di spicco potrebbe interpretare Jor-El nel film. Un nome che Sneider ipotizza è quello di Tom, citando l’accordo recentemente firmato dall’attore con la Warner Bros. che vedeimpegnato nello sviluppo di film originali e di franchise presso lo studio. Ha anche menzionatocome possibilità, ma ha notato che è improbabile dato che la Marvel ha ancora in programma lo Star-Lord dinel MCU.La DC potrebbe avere dei piani per? È possibile.