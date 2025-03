Lapresse.it - Supercoppa spagnola in Arabia, Piqué in lacrime si difende da accuse

L’ex difensore del Barcellona e imprenditore Gerard, che è stato interrogato come indagato presso il tribunale di Majadahonda (Madrid), per il contratto dellainSaudita in cui ha agito da intermediario, ha negato qualsiasi irregolarità e, durante la testimonianza davanti al giudice è scoppiato a piangere., riferisce Cadena Ser, ha affermato con fermezza di non aver pagato nulla all’ex presidente della FedercalcioLuis Rubiales per questo contratto e, tra le, ha detto che da tre anni soffre “un danno reputazionale mediatico che nessuno pagherà”. L’ex giocatore ha insistito sul fatto che il contratto è stato il più grande della storia. “In un altro Paese mi avrebbero fatto una statua”, ha detto.