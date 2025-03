Lapresse.it - Supercoppa in Arabia Saudita, Piqué in tribunale a Madrid sentito come testimone

L’ex difensore del Barcellona Gerardsi è presentato neldi Majadahonda, a, per rispondere davanti ai giudici nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sulla trattativa che ha portato ladi Spagna a essere ospitata in. L’indagine coinvolge anche l’ex presidente della Federazione Spagnola di Calcio Luis Rubiales che nel 2019 avrebbe portato avanti gli accordi.è stato convocato per testimoniarepersona informata sui fatti riguardo al suo coinvolgimento nella trattativa. Si ipotizza infatti che sia stata concordata una remunerazione di 4 milioni di euro annuali per la società Kosmos, di proprietà dell’ex marito di Shakira. Ildiha dichiarato che i contratti firmati tra la federazione e l’nel 2019 e nel 2020 si sono conclusi con un accordo decennale per organizzare il mini torneo di calcio nella nazione mediorientale per 40 milioni di euro all’anno.