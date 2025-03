Iltempo.it - "Suo il Dna sulle unghie”: il superconsulente del caso Yara punta su Sempio

Leggi su Iltempo.it

Il Dnadi Chiara Poggi "appartiene certamente ad Andrea". A sostenerlo con convinzione, tanto da metterlo nero su bianco in una super consulenza richiesta dai magistrati pavesi diretti dal procuratore Fabio Napoleone, è Carlo Previderé, il genetista dell'Università di Pavia che analizzò il profilo genetico di Ignoto 1 attraverso il quale gli inquirenti risalirono a Massimo Bossetti, condannato per l'omicidio diGambirasio. È proprio alche, alla fine del 2023, si sono rivolti l'aggiunto Stefano Civardi e la pm Valentina De Stefano, al fine di dissipare i dubbi sulla posizione di, finito nel 2017 in un'indagine lampo per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, avviata dopo un esposto presentato a fine dicembre 2016 dalla madre di Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara condannato per il delitto a 16 anni di galera.