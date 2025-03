Dilei.it - Sunday Rose, modella alla PFW (con benedizione di mamma Nicole Kidman)

Leggi su Dilei.it

Altissima, biondissima, magrissima: la sedicenne – classe 2008-ha sfilatoParis Fashion Week di marzo 2025, per Miu Miu, raccogliendo applausi e confermandosi una delle modelle più giovani e promettenti del fashion system.Fonte: Getty ImagesUrban sfila per Miu MiuParis Fashion Week di marzo 2025In realtàaveva già debuttato sempre per Miu Miu nel 2024, fortemente voluta da Miuccia Prada nonostante la giovane età e le reticenze della celebre. Sì, perchénon è proprio una sconosciuta, in quanto figlia di una delle attrici più belle e famose al mondo e di un cantante altrettanto celebre:e Keith Urban.Fonte: IPAsfila per Miu MiuParis Fashion Week di ottobre 2024, incredibilmente simile, per colori e fisionomia, è nata nel 2008, ed è la primogenita della coppia.