Sul treno senza biglietto, 23enne aggredisce un agente della Polfer

Grosseto, 14 marzo 2025 – La Polizia ferroviaria di Grosseto ha arrestato unper resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. A bordo di un convoglio sprovvisto di, il giovane era già stato sanzionato dal capo, ma si è rifiutato di scendere disturbando gli altri passeggeri. Visto il comportamento molesto, il capoha chiesto l'interventoche è intervenuta alla stazione di Grosseto. Nonostante l'arrivo degli agenti ilha perseverato nel suo atteggiamento pretendendo di proseguire il viaggio fino a Livornotitolo di viaggio. Il ragazzo, che non voleva scendere dal, ha aggredito un poliziotto che ha avuto lesioni guaribili in 5 giorni. Dopo essere stato bloccato ilè stato arrestato. In attesa del processo è stata applicata la misura di divieto di dimora e ritorno nella provincia di Grosseto.