Lanotiziagiornale.it - Sul limite alle intercettazioni la destra tira dritto

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Omicidio, violenza sessuale, reati previsti dal Codice Rosso, truffa, corruzione e criminalità economica. Sono alcuni dei reati per i quali i magistrati dovranno limitare la durata dellea soli 45 giorni. Ieri alla Camera è ripreso infatti l’esame della proposta di legge ‘Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione’, già approvata dal Senato. Un testo – che lega le mani agli inquirenti – blindato dalla maggioranza, la quale ha bocciato tutti gli emendamenti delle opposizioni.Bonelli: “Colvogliono indebolire la Magistratura”“Lasta demolendo tutti gli strumenti di polizia giudiziaria per contrastare il crimine con un accanimento pianificato di attacco alla magistratura”, ha attaccato Angelo Bonelli (Avs), “Ci sono reati che incidono direttamente sulla vita dei cittadini, come le truffe, la corruzione, le violenze sessuali e la criminalità economica, che condizionano la vita degli italiani.